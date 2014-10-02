Госкомтелерадио: Общественное вещание должно стартовать 1 января

Это подчеркнул председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко во время заседания коллегии Госкомтелерадио, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Общественное телевидение и радио должны быть созданы в соответствии с законом. Их вещание должно начаться 1 января», - сказал он.

Председатель Госкомтелерадио еще раз напомнил, что разговоры об общественном вещании велись долгие 15 лет. И только после принятия Закона «Об общественном телевидении и радиовещании Украины» пришла пора действий, подчеркнул Наливайко.

Члены коллегии отметили, что за пять месяцев после принятия закона Госкомтелерадио, НТКУ, НРКУ проведена соответствующая законопроектная и организационная работа для создания общественного вещания.

В частности, Госкомтелерадио подготовил проект постановления КМУ «Некоторые вопросы Общественного телевидения и радиовещания Украины», которым утверждается устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Разработанный проект устава направлен Минюсту для получения юридического заключения.

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«Согласованная с требованиями закона и определенная в проекте устава организационно-правовая форма «Государственная организация» позволяет прямое финансирование из государственного бюджета Украины, что предусмотрено принятым законом. Однако этот статус значительно ограничивает возможности руководства организации эффективно выполнять уставные задачи. С целью решения этой проблемы НТКУ разработал альтернативный проект устава, согласно которому НОТУ является юридическим лицом публичного права - Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Предложенная форма акционерного общества дает большую экономическую свободу предприятию, но не позволяет осуществлять прямое финансирование компании из государственного бюджета, как это определено законом», - отметили в пресс-службе.

Также НТКУ подготовил документ «Стратегия НОТУ. Дальнейшие шаги и задачи», который должен стать руководством на пути трансформации и дальнейшей работы Общественного вещания. Этот документ предлагается презентовать представителям Европейского языкового союза в рамках их рабочего визита в НТКУ в октябре 2014 года.

В то же время члены коллегии отметили, что в законе существуют пробелы и определенные несоответствия мировой практике функционирования и развития общественного телевидения и радиовещания. В частности, отсутствуют положения о наличии региональных телевизионных и радиоканалов в составе общественного телевидения и радиовещания.

Коллегия поручила межведомственной рабочей группе разработать вопрос реорганизации государственных телерадиоорганизаций в Общественное телевидение и радиовещание с учетом интересов территориальных громад и, в случае необходимости, внести предложения о внесении изменений и дополнений в существующую нормативно-правовую базу.