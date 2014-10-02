На Донетчине из-за обстрелов боевиков в 10 населенных пунктах нет воды

15:33, 02 октября 2014
Общество
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В 10 населенных пунктах Донецкой области, где проживают полмиллиона человек, полностью прекращено централизованное водоснабжение из-за обстрелов со стороны боевиков.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате обстрелов террористов также полностью остановлено централизованное водоснабжение КП «Компания «вода Донбасса» в населенных пунктах Красноармейск, Димитров, Селидово, Горняк, Украинск, Новогродовка, Доброполье, Белозерск, Белицкое, Родинское», - отметил он.

Читайте такжеБоевики не прекращают обстрелы Счастья на Луганщине«Напомним, что население области составляет более 500 тысяч человек», - добавил Лысенко.

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