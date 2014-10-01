В Украине начинается эпидемия гриппа и ОРВИ - Бахтеева

Она сообщила, что рост заболеваемости среди всего населения составил 23%, а среди детей - 25%.

Татьяна Бахтеева отмечает, что только за неделю с 15 сентября по 21 сентября 2014 года городах Украины, где прошли контрольные замеры, а это Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов, - заболело 35,5 тысяч человек, из которых почти 71,5% - это дети до 17 лет. В течение прошлой недели заболеваемость возросла еще на 11%, приблизившись к отметке в 40 тысяч заболевших, из которых 12 тысяч взрослых и 27,5 тысяч детей.

«Особо сложная ситуация сложилась на Востоке Украины, где сегодня многие лишены крова над головой, тепла, продуктов питания, необходимых лекарств. Причем большинство этих людей имеют ослабленный иммунитет и ухудшение состояния здоровья из-за перенесенных стрессов и тягот войны», - отмечает народный депутат.

Татьяна Дмитриевна также обращает внимание, что тяжелая экономическая ситуация - это дополнительный фактор риска: «Наши сограждане уже сегодня не могут себе позволить купить ни лекарств, необходимых для профилактики и лечения простудных заболеваний, ни продуктов, которые украинцы традиционно используют при простуде».