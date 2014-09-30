Среди террористов участились случаи внутренних "разборок" - пресс-служба АТО

Об этом сообщает пресс-служба АТО.

Там сообщают, что разборки происходят не только с применением стрелкового оружия, но и часто сопровождаются стрельбой из минометов и гранатометов.

"Ярким примером вышесказанного стал артиллерийский обстрел, который состоялся 29 сентября 2014 со стороны г. Енакиево в направлении Кировского", — отметили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, оба города находятся под оккупацией сепаратистов и там нет ни украинской артиллерии, ни украинских солдат.

Несмотря на это, артиллерийские обстрелы там продолжаются.

"И никоим образом не следует надеяться, что в объяснениях сепаратистов прозвучит якобы они вели огонь по порядку, или по мирным жителям города. Снова будут вопить о "жестокость хунты и бендервцив", что обстреливают мирных жителей", — резюмирует начальник группы ИПСОА штаба АТО, полковник Кравчук.