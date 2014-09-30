Поезд Донецк-Севастополь попал под обстрел - СМИ

Об этом "ОстроВу" сообщил источник на Донецкой железной дороге.

По словам источника, 28 сентября во время подхода поезда к остановке станции "Донецк" в районе Путиловского моста в результате боевых действий осколками снарядов были разбиты 6 окон последнего пассажирского вагона и частично поврежден кузов вагона. Пострадавших нет.

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В понедельник со стороны улицы Артемовской произошло попадание снаряда в район транзитного зала вокзала "Донецк". Вследствие этого была повреждена плитка на здании и выбиты несколько окон.