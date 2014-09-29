На митинге возле постамента памятника Ленину в Харькове задержали мужчину с пистолетом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня утром во время митинга этот человек несколько раз выстрелил в одного из его участников.

Злоумышленника задержали, доставили в ближайший райотдел милиции.

У него изъяли пистолет травматического действия.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте такжеКернес обещает восстановить снесенный в Харькове памятник ЛенинуВ ближайшее время задержанному будет объявлено о подозрении в совершении этого правонарушения и решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты снесли 8-метровый памятник В.Ленину с постамента. Вечером того же дня председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге.

Утром 29 сентября остатки скульптуры убрали коммунальные службы. К постаменту, где стояла скульптура, начали сходиться люди, как одобряющие ликвидацию монумента, так и те, кто против. Часть людей преклонного возраста прикрепили георгиевские ленты к одежде.

Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, после чего мужчина с георгиевской лентой достал пистолет и стал угрожать окружающим.

Его задержали участники митинга и передали работникам милиции.