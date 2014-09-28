В Енакиево боевики "ДНР" ограбили колонию

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Константиновский горотдел милиции поступило сообщение о том, что боевики «ДНР» еще 23 сентября незаконно проникли в исправительно-трудовую колонию № 17 г. Енакиево и незаконно завладели медикаментами и продуктами питания.

Читайте такжеЗаключенные на Донбасе страдают от нехватки еды и водыПо данному факту правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией - ст. 187 ч. 3 (разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение) УК Украины.