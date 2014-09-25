Боец 51-й бригады совершил самоубийство в военном госпитале
03:25, 25 сентября 2014Общество
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Начальник Луцкого горотдела милиции Игорь Муковоз рассказал, что боец 51-й бригады Иван Т. совершил самоубийство в военном госпитале 24 сентября ночью.
Юноша - 1987 года рождения, родом из Ратновского района на Волыни, передає ТСН.
Из-за смерти бойца правоохранители возбудили уголовное дело.
Отметим, что начальник Луцкого военного госпиталя, военный хирург Александр Хоменко отказался комментировать ситуацию.
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Сейчас речь идет о том, что тело солдата обнаружил врач во время утреннего обхода. Боец вернулся с зоны АТО. Он проходил лечение в неврологическом отделении.
Напомним, по поручению Порошенко 51-ю бригаду расформируют.
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