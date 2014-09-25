Боец 51-й бригады совершил самоубийство в военном госпитале

Юноша - 1987 года рождения, родом из Ратновского района на Волыни, передає ТСН.

Из-за смерти бойца правоохранители возбудили уголовное дело.

Отметим, что начальник Луцкого военного госпиталя, военный хирург Александр Хоменко отказался комментировать ситуацию.

Читайте такжеПорошенко: 51-ая бригада, которая сдалась в плен, будет расформирована

Сейчас речь идет о том, что тело солдата обнаружил врач во время утреннего обхода. Боец вернулся с зоны АТО. Он проходил лечение в неврологическом отделении.

Напомним, по поручению Порошенко 51-ю бригаду расформируют.