В Донецке боевики "ДНР" избили человека на глазах у прохожих (видео)
15:02, 22 сентября 2014Общество
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В Донецке жители города стали свидетелями работы так называемой полиции "ДНР".
REUTERS
Одного из прохожих повалили на землю ударом в лицо, а затем начали избивать прикладом.
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Слышны звуки ударов, хруст костей, мужчина кричит на всю улицу, но ему никто не решается помочь. В толпе свидетелей происходящего только слышен женский голос, просящий не бить человека.
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