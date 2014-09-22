В Донецке боевики "ДНР" избили человека на глазах у прохожих (видео)

15:02, 22 сентября 2014
Общество
4 0

В Донецке жители города стали свидетелями работы так называемой полиции "ДНР".

REUTERS

Одного из прохожих повалили на землю ударом в лицо, а затем начали избивать прикладом.

Читайте такжеИз плена в Донецке освобождены еще 28 украинских военных

Слышны звуки ударов, хруст костей, мужчина кричит на всю улицу, но ему никто не решается помочь. В толпе свидетелей происходящего только слышен женский голос, просящий не бить человека.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter