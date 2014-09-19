На Сумщине преступники изготавливали оружие для ДНР и ЛНР

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, установлено, что на протяжении 2013-2014 годов житель Павлограда совместно с пятью другими жителями Днепропетровской области переделывал небоевое оружие в короткоствольное боевое и распространял его.

Под мастерскую злоумышленники переоборудовали гараж.

Всего таким способом злоумышленники реализовали более 100 пистолетов на сумму 200 тысяч гривень. Большую часть оружия, по предварительным данным, они переправили участникам незаконных вооруженных формирований, действующим на территории Донецкой и Луганской областей.

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«По материалам Управления СБ Украины в Сумской области органами МВД Украины на этой неделе начаты уголовные производства и осуществляется досудебное следствие. Все шестеро участников преступной группировки извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Двое из злоумышленников содержатся под стражей», - отмечает пресс-группа УСБУ.