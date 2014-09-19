В Киеве попрощались с экс-футболистом "Динамо" Андреем Гусиным (фоторепортаж)

Гражданская панихида состоится на стадионе «Динамо». Сегодня же футболиста должны похоронить на Байковом кладбище

Как сообщал УНИАН, спортсмен трагически погиб на 42-м году жизни во время катания на мотоцикле на автодроме "Чайка". Игрок скончался, не приходя в сознание.

Читайте такжеМилиция начала расследование гибели ГусинаВ составе «Динамо» Андрей Гусин 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более 10 лет был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой заслужил право и успешно сыграл на Чемпионате мира-2006.