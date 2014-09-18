В Макеевке нашли убитым командира отделения отряда ГСЧС - милиция

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в г. Макеевке на ул. Физкультурной с огнестрельным ранением головы был обнаружен труп командира отделения-водителя государственной пожарно-спасательной части второго государственного спасательного отряда Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций, 1986 г.р.

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Обстоятельства получения телесных повреждений устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.