В Украине снова изменили правила поступления в высшие учебные заведения

Как повідолмяє ТСН со ссылкой на Министерство образования, теперь при поступлении будут зачислять только ВНО текущего года.

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Кроме того, для абитуриентов отменено ограничение на попыток поступления - отныне поступать одновременно в неограниченное количество вузов.