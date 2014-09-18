В Украине снова изменили правила поступления в высшие учебные заведения
20:49, 18 сентября 2014Общество
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Правила поступления в высшие учебные заведения Украины снова меняются.
Вступать можно будет только по ЗНО текущего года / УНИАН
Как повідолмяє ТСН со ссылкой на Министерство образования, теперь при поступлении будут зачислять только ВНО текущего года.
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Кроме того, для абитуриентов отменено ограничение на попыток поступления - отныне поступать одновременно в неограниченное количество вузов.
Правила поступления в вузы снова меняются
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