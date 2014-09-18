В Украине снова изменили правила поступления в высшие учебные заведения

20:49, 18 сентября 2014
Общество
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Правила поступления в высшие учебные заведения Украины снова меняются.

УНІАН

Как повідолмяє ТСН со ссылкой на Министерство образования, теперь при поступлении будут зачислять только ВНО текущего года.

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Кроме того, для абитуриентов отменено ограничение на попыток поступления - отныне поступать одновременно в неограниченное количество вузов.

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