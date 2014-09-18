В Харькове постамент памятника Ленину разрушили на следующий день после ремонта (фото)

Инцидент произошел в Карповском саду Октябрьского района, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщила председатель Администрации Октябрьского района Татьяна Цибульник, сегодня днем группа неизвестных разрушила постамент памятника, который только вчера отремонтировали после очередного акта вандализма.

Читайте такжеВ Харькове обезглавили Ленина (фото)Цибульник также отметила, что на место происшествия вызваны правоохранительные органы, ведется следственно-оперативное расследование.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября возле Орджоникидзевского районного суда Харькова снели памятник Ленину.