Ожидать снижения цены на российский газ для Украины не стоит?
Прогноз Балоги
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА советует не ожидать снижения цены на российский газ для Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, отвечая на вопрос, насколько возможна уценка на газ для Украины после визита премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.
«В перспективе, исходя из тех прогнозов, которые сегодня существуют на рынке цен за газ, они говорят о том, что каждый год цена на газ будет расти», - сказал он. При этом, шутя В.БАЛОГА отметил, что уценка может состояться «при одном условии - если мы сдадим в аренду и Грушевского, два админздания, и Банковую всю, и газотранспортную систему, и скорее всего в рабство кое-кому придется сдаваться , чтобы уменьшить цену, тогда это будет возможно».
В.БАЛОГА отметил, что когда готовилась поездка Ю.ТИМОШЕНКО в Москву, неоднократно отмечалось на необходимости выполнения договоренностей между Президентами Украины и России в вопросе снабжения газа.
Вместо этого, напомнил руководитель Секретариата, высокие чины правительства выступили с заявлениями, что премьер-министр начнет газовые переговоры «с чистого листа». «Как показал практический подход, то премьер-министр России сказал, что он будет придерживаться договоренностей между Президентом ПУТИНЫМ и Президентом ЮЩЕНКО, и Юлия Владимировна вдогонку то же самое повторила», - сказал В.БАЛОГА.
Он отметил, что единственный вопрос, который стоит сегодня в повестке дня – это полное выполнение договоренностей глав двух государств. «Если услуги предоставлены, за эти услуги нужно платить», - прибавил руководитель Секретариата Президента.