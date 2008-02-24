Ожидать снижения цены на российский газ для Украины не стоит?

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА советует не ожидать снижения цены на российский газ для Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, отвечая на вопрос, насколько возможна уценка на газ для Украины после визита премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

«В перспективе, исходя из тех прогнозов, которые сегодня существуют на рынке цен за газ, они говорят о том, что каждый год цена на газ будет расти», - сказал он. При этом, шутя В.БАЛОГА отметил, что уценка может состояться «при одном условии - если мы сдадим в аренду и Грушевского, два админздания, и Банковую всю, и газотранспортную систему, и скорее всего в рабство кое-кому придется сдаваться , чтобы уменьшить цену, тогда это будет возможно».

В.БАЛОГА отметил, что когда готовилась поездка Ю.ТИМОШЕНКО в Москву, неоднократно отмечалось на необходимости выполнения договоренностей между Президентами Украины и России в вопросе снабжения газа.

Вместо этого, напомнил руководитель Секретариата, высокие чины правительства выступили с заявлениями, что премьер-министр начнет газовые переговоры «с чистого листа». «Как показал практический подход, то премьер-министр России сказал, что он будет придерживаться договоренностей между Президентом ПУТИНЫМ и Президентом ЮЩЕНКО, и Юлия Владимировна вдогонку то же самое повторила», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что единственный вопрос, который стоит сегодня в повестке дня – это полное выполнение договоренностей глав двух государств. «Если услуги предоставлены, за эти услуги нужно платить», - прибавил руководитель Секретариата Президента.