Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали интеграцию Украины в НАТО

Свое мнение по этому выразили Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, передает ТСН.

С внеблоковым статусом Украина уже один раз почти прощалась. Через год после объявления независимости Киев начал сближаться с НАТО. Сначала это было партнерство, участие в совместных учениях и миротворческих операциях. А 6 лет назад, в 2008-м, Украина уже стояла практически на пороге вступления в Альянс.

На саммите в Бухаресте наше государство могли присоединить к так называемому "плану действий относительно членства в НАТО". Но в итоге ни Украине, ни Грузии такого статуса не дали.

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Страны НАТО так и не достигли единодушия, и снова ограничились обещаниями. Поэтому при Януковиче курс на НАТО был свернут.

И вот теперь три президента единодушны - двигаться следует именно к НАТО. Лишь бы только взяли.

"Я хотел, чтобы это было сделано. Сейчас, в эту минуту - отменить внеблоковый статус. Мы должны иметь свою позицию, свое войско и защищать свою землю", - заявил Кравчук.

"Но, как говорят, существует еще но - мы не имеем никакого положительного сигнала со стороны стран-членов НАТО. Так что не хотелось бы принять холостое решение", - предостерег Кучма.

"Жить в европейских ценностях и европейских стандартах. Нам надо научиться по-европейски их и защищать. А это значит - в системе коллективной безопасности", - считает Ющенко.