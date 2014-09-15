В Сумах количество пострадавших при взрыве газа в 9-этажке увеличилось до 5 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил старший инспектор штаба Сумского горотдела милиции Николай Мальцев.

«Пострадали пятеро: два сотрудника милиции, сотрудник ГСЧС, хозяин квартиры и еще один гражданский – сосед», – отметил Мальцев.Читайте такжеВ Сумах мужчина "взорвал" квартиру из-за нежелания жить дальше. Пострадали три человека

Кроме того, в доме до сих пор отключено газоснабжение.

«Сегодня газоснабжение в доме отключено. Кран газовиками опломбирован. Дом – 9-этажный: 171 квартира, 19 стояков. «Сумыгаз» работает с населением, чтобы возобновить газоснабжение. Для этого нужно время», – сообщил на аппаратном совещании начальник отдела коммунальной службы «Служба 080» Валерий Марюхна.