В Сумах количество пострадавших при взрыве газа в 9-этажке увеличилось до 5 человек
В Сумах количество пострадавших при взрыве газа в квартире 9-этажного жилого дома на пл. Горького, 5, который произошел в субботу, 13 сентября, выросло с трех до пяти человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил старший инспектор штаба Сумского горотдела милиции Николай Мальцев.
«Пострадали пятеро: два сотрудника милиции, сотрудник ГСЧС, хозяин квартиры и еще один гражданский – сосед», – отметил Мальцев.Читайте такжеВ Сумах мужчина "взорвал" квартиру из-за нежелания жить дальше. Пострадали три человека
Кроме того, в доме до сих пор отключено газоснабжение.
«Сегодня газоснабжение в доме отключено. Кран газовиками опломбирован. Дом – 9-этажный: 171 квартира, 19 стояков. «Сумыгаз» работает с населением, чтобы возобновить газоснабжение. Для этого нужно время», – сообщил на аппаратном совещании начальник отдела коммунальной службы «Служба 080» Валерий Марюхна.