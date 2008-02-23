Банки ужесточат требования к заемщикам

На прошлой неделе вступило в силу постановление Национального банка Украины №458, установившее новые методики расчета адекватности банковского капитала, то есть, соотношения активов к капиталу. Согласно постановлению, все долгосрочные активные операции банков, не обеспеченные адекватной денежной базой, будут дополнительно взвешивать на коэффициент риска в 50%.

Как прогнозируют эксперты еженедельника «Комментарии», последствием таких новаций может стать сокращение сроков кредитования клиентов, в частности по ипотечным кредитам.

По их мнению, банки, активно работающие по ипотечному кредитованию, но не имеющие при этом долгосрочных пассивов, будут вынуждены в срочном порядке заняться наращиванием капиталов, тем временем ограничив выдачу долгосрочных займов.

«Сокращение сроков кредитования приведет к ужесточению условий для получения кредита. Суммы ежемесячных погашений кредита вырастут, и, соответственно, требования банка к размеру подтвержденных доходов заемщика тоже вырастут. Это не позволит части потенциальных заемщиков получить кредит», - прогнозирует заместитель председателя правления банка «Контракт» Павел КРАПИВИН.

Кроме того, пишут «Комментарии», многие эксперты сходятся во мнении, что банкиры постепенно ужесточат требования к заемщикам, в частности, требуя от них внесения дополнительных залогов, помимо недвижимости, которая покупается за кредитные деньги.

Ряд банков также решился повысить цены на «длинные» кредиты. Ставки по ним уже подросли на 0,5%-1%. Банкиры обещают, что нынешнее подорожание может стать в этом году не последним, пишут «Комментарии».