На Волыни сгорел пассажирский автобус

На Волыни, возле села Хряск Маневицкого района, на автодороге “Кузнецовск-Маневичи”, во время движения произошло возгорание двигателя автобуса „ПАЗ”, который принадлежит частному перевозчику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на момент пожара в автобусе находилось 30 пассажиров, которым удалось спастись.

Двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Автобус полностью сгорел.

Причина возникновения пожара устанавливается.