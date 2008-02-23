На Волыни сгорел пассажирский автобус
12:28, 23 февраля 2008Общество
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В салоне находилось 30 пассажиров
На Волыни, возле села Хряск Маневицкого района, на автодороге “Кузнецовск-Маневичи”, во время движения произошло возгорание двигателя автобуса „ПАЗ”, который принадлежит частному перевозчику.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на момент пожара в автобусе находилось 30 пассажиров, которым удалось спастись.
Двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Автобус полностью сгорел.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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