Ночью был обстрелян Киевский район Донецка

Об этом говорится в сообщении Донецкого городского совета. "В результате попадания снарядов и возникших после пожаров повреждены частный дом №4 по улице Средняя и двухэтажный дом №34 по улице Неделина. Пострадали дома и по следующим адресам: проспект Киевский, 64, проспект Партизанский 31а, ул. Берзарина 6, 27, 29, ул. Неделина 15, ул. Сакко и Ванцетти 46, 37, ул. Горбатова 13. По указанным адресам повреждены также и газопроводы. Бригады ПАО "Донецкгоргаз" уже приступили к ремонтно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

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После артобстрела в Киевском районе произошло автоматическое отключение 14 трансформаторных подстанций. В 5.50 на 11 из них было восстановлено энергоснабжение. Работы по подключению оставшихся трех подстанций продолжаются.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 9.30 обстановка в Донецке напряженная. Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, и общественный транспорт работают в штатном режиме.