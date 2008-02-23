Во Львове пройдет акция «Пропитая молодежь»
05:05, 23 февраля 2008Общество
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Что такое хорошо, и что такое плохо
В воскресенье, 24 февраля, на проспекте Свободы во Львове возле памятника Т.Шевченко пройдет акция "Пропитая молодежь", посвященная проблеме алкоголизма в Украине, - сообщили ZAXID.netв Информационном центре ЛОО "Национальный Альянс".
Акцию организовали общественные организации "Национальный альянс" и "Центр Исследований Молодежного Движения".
Целью акции является привлечение внимания общества к проблеме алкоголизма, в частности молодежного. Акция будет состоять из театрализованного действия и опроса прохожих.
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