Во Львове пройдет акция «Пропитая молодежь»

В воскресенье, 24 февраля, на проспекте Свободы во Львове возле памятника Т.Шевченко пройдет акция "Пропитая молодежь", посвященная проблеме алкоголизма в Украине, - сообщили ZAXID.netв Информационном центре ЛОО "Национальный Альянс".

Акцию организовали общественные организации "Национальный альянс" и "Центр Исследований Молодежного Движения".

Целью акции является привлечение внимания общества к проблеме алкоголизма, в частности молодежного. Акция будет состоять из театрализованного действия и опроса прохожих.