Гаишникам раздадут наклейки о том, что получение взятки унижает их достоинство

Черновицкий городской Центр защиты частных предпринимателей и предприятий малого бизнеса предлагает руководству УМВД Украины в Черновицкой области осуществлять профилактику взяточничества среди работников Государственной автомобильной инспекции и водителей, наклеивая на автомобили наклейки с надписью: “Получение взятки унижает достоинство работников ГАИ”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители Центра, они уже изготовили соответствующие наклейки и ждут согласия областной милиции, чтобы раздать их работникам ГАИ и начать клеить на автомобили.

По словам председателя правления Центра Игоря КУХАРЧУКА, очень часто нарушители правил дорожного движения стремятся «решить» дело с работником ГАИ на месте. «Возможно, такая надпись повлияет на сознание нарушителей правил дорожного движения и напомнит, что за взятки отвечает не только тот, кто берет, но и тот, кто дает. Надеемся, что работник ГАИ ощутит чувство собственного достоинства», – сказал предприниматель.