“Пікардійська терція” допелась до Шевченковской премии

Из достоверных источников, близких к Шевченковскому комитету стали известны фамилии лауреатов этого года Национальной премии имени Тараса Шевченко – самой престижной из украинских премий в сфере культуры.

Как сообщил источник УНИАН, в числе лауреатов – известная “Пікардійська терція”, главный редактор газеты “Літературна Україна”, писатель Петро Перебыйнис, главный редактор газеты “Слово просвіти”, писательница Любовь Голота, украинская писательница, литературовед и переводчица из Бразилии Вера Вовк, киевский художник Валерий Франчук, скульптор из Закарпатья Василий Сидак.

Национальная премия имени Тараса Шевченко основана в 1961 году - к столетию со дня смерти Тараса Шевченко. Она присуждается в пяти номинациях: художественная литература, музыка, изобразительное искусство, сценическое и экранное искусство. Члены комитета выбирают лауреатов тайным голосованием. Размер денежной премии должен определить президент Виктор Ющенко. В прошлом году сумма составляла 130 тыс. грн. Официально имена победителей будут обнародованы в день рождения Тараса Шевченко, 9 марта.