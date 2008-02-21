Самый высокий в мире человек получит самый большой в Украине велосипед

24 февраля (воскресенье) 12-00

В г. Бровары, Броварское городское общество инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Прагнення” и Книга рекордов Украины проведут физкультурно-спортивную акцию посвященную Дню Защитника Отчизны, во время которой состоится матч по сидячему волейболу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и регистрация рекорда Украины “Книгой рекордов Украины” по количеству присутствующих на одной физкультурно-спортивной акции - соревновании между инвалидами-опорниками: 200 инвалидов колясочников и 300-400 людей с поражением зрения, слуха, ДЦП, инвалидов І-ІІІ групп. Приглашены: самый высокий человек мира Л.Стадник, которому во время акции будет вручен самый большой в Украине велосипед; самый сильный человек мира В.Вирастюк; олимпийский чемпион А.Багач;параолимпийская чемпионка по плаванию Е.Акопян; 4-х кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Н.Куценко и др.(Ледовая арена торгово-развлекательного комплекса "Терминал",ул. Киевская, 316). Автобус для СМИ отправится в 9-45 (автобус Богдан, "Прагнення", для СМИ) ст..м Лесная (1-й вагон метро, трасса на Бровары). Телефоны: 8 067 702 77 04, 8 097 579 89 30, 8 067 292 31 01.