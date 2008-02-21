Мисс Украина Вселенная стала 19-летняя харьковчанка (фото)

08:59, 21 февраля 2008
Общество
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Состав жюри был звездным

Элеонора МасалапПобедительницей конкурса Мисс Украина Вселенная стала 19-летняя харьковчанка Элеонора Масалаб. 

Нынешнюю мисс избирали Наоми Кембел, Александра Николаенко, Лариса Удовиченко, Фил Раффин и украинский актер Владимир Горянский. Этот состав жюри назван самым звездным и объективным за всю историю конкурса, который проводился в Украине. У конкурсанток были три выхода на сцену: первый  - знакомство, дальше - выход в купальниках и последний  - интеллектуальный конкурс.

 5 канал

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