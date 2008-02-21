«Forbes» включил Одесскую оперу в список самых интересных достопримечательностей

Авторитетный журнал «Forbes» включил здание Одесского Национального академического театра оперы и балета в перечень 11 самых интересных достопримечательностей Восточной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, Одесская опера - единственный театр в этом списке, а из украинских объектов восточноевропейских достопримечательностей в перечень вошла также крупнейшая в Крыму пещера - Красная.

Кроме того, в списке 11 самых интересных достопримечательностей - Староместская площадь в Праге (Чехия), Замковая гора (Венгрия), музей-заповедник «Петергоф» (Россия), археологический комплекс «Небет Тепе» (Болгария), Национальный парк «Плитвицкие озера» (Хорватия), соляная шахта в Величке и Ланьцутский замок (оба – Польша), крепость Берат (Албания) и озеро Блед (Словения).

Напомним, по итогам прошлогодней акции «7 чудес Украины» здание Одесской оперы не попало в этот рейтинг.

Справка УНИАН. Первый театр оперы и балета в Одессе начал работать в 1809 году. Спустя 64 года, в 1873 г., здание сгорело. Но в 1887 году было сооружено нынешнее здание, архитектура которого сочетает черты ренессанса и барокко (авторы проекта - австрийские архитекторы Ф.Фельнер и Г.Гельмер). Одесский оперный считается одним из красивейших в мире оперных театров.