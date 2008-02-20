В комитете ВР по ТЭК подозревают, что с Нафтогаза выводят активы

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на следующем заседании, которое назначено на 5 марта, рассмотрит вопрос о выделении из ДК ”Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз Украины” дочернего предприятия ”Укравтогаз” по эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Комитет принял сегодня на своем заседании.

В частности, как отметил народный депутат, член Комитета по ТЭК Андрей СЕЛИВАРОВ, к нему с официальным письмом обратился профсоюзный комитет ”Укравтогаза”, который насчитывает 2200 человек, с требованием вмешаться в ситуацию и не допустить выведения из ДК ”Укртрансгаз” дочернего предприятия по эксплуатации газовых автозаправок.

По словам А.СЕЛИВАРОВА, за процессом выведения из ДК ”Укртрансгаз” дочернего предприятия по эксплуатации АГНКС ”может быть скрытая приватизация”.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Кабинет министров Украины поручил НАК «Нафтогаз Украины» выделить из состава ДК «Укртрансгаз» отдельное дочернее предприятие и передать ему сеть из 89 АГНКС.

В частности, правительство поручило НАК ”Нафтогаз Украины” создать дочернюю компанию ”Укравтогаз”, которая будет производить и продавать сжиженный газ в качестве моторного топлива.

Сейчас сеть АГНКС ”Нафтогаза” принадлежит дочерней компании ”Укртрансгаз” и подчиняется специальному управлению, которое также называется ”Укравтогаз”.

В справке-обосновании, подписанной первым зампредседателя правления НАК ”Нафтогаз Украины” Игорем ДИДЕНКО, сказано, что создавать ”Укравтогаз” необходимо исходя из отрицательной динамики работы сети АГНКС. ”Реализация газа на заправочных станциях ”Нафтогаза” возросла за пять лет на 39%, тогда как у конкурентов она выросла более чем в 10 раз. Поэтому считаю необходимым создать отдельное предприятие, которое будет использовать станции более эффективно”, – сказано в документе.

По мнению бывшего главы ”Укравтогаза” Андрея ПЛЯЦКО, создание нового предприятия дает возможности к выводу АГНКС ”Нафтогаза” через процедуру банкротства или совместной деятельности. ”Когда эти заправки находились на балансе ”Укртрансгаза” и являлись частью газотранспортной системы, то их отчуждение было прямо запрещено законодательством. Если же станции вывести из состава ”Укртрансгаза”, то приватизировать их будет намного проще”, – заявил А.ПЛЯЦКО.

По мнению юристов, в настоящее время приватизация ”Укртрансгаза” запрещена законом ”О трубопроводном транспорте”, однако эта норма не будет распространяться на ”Укравтогаз”, если он станет самостоятельным юридическим лицом – дочерним предприятием ”Нафтогаза”.

По данным финансового плана ”Укртрансгаза”, ежемесячный доход сети АГНКС составляет около 60 млн. грн. А стоимость 89 земельных участков, на которых расположены газовые заправки, эксперты оценивают в 1 млн. долларов каждый.

Справка УНИАН. Украина - одна из ведущих стран мира по объемам использования природного газа на автомобильном транспорте. Сеть АГНКС ДК “Укртрансгаз” состоит из 89 станций, способных обеспечить природным газом в качестве моторного топлива до 100 тыс. автомобилей.

Украинская сеть АГНКС имеет связь с соответствующей сетью соседних стран, которая позволяет обеспечить работу грузового автотранспорта на международных линиях.