В ближайшие дни жара не отступит

7 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Крыму и Приазовье днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами слабый град. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, в восточных областях местами 8-10°; днем 25-30°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

8-9 июля сохранится переменная облачность. В Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, 8 июля и ночью 9 июля в Крыму и Приазовье местами сильные ливни. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в Закарпатье местами 30-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье при грозах шквалы 15-20 м/с.

10-11 июля ночью преимущественно без осадков, днем отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится.

В г. Киеве и области 7 июля переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 25-30°.

8-9 июля - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

10-11 июля - ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится.