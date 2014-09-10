Суд Воронежа рассмотрит жалобу на продление ареста Савченко 12 сентября
21:28, 10 сентября 2014Общество
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Воронежский областной суд 12 сентября рассмотрит жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко на решение о продлении срока ее содержания под стражей до 30 октября.
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста Савченко / фото facebook.com/OZON.monitoring
Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
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«В пятницу в Воронежском облсуде состоится рассмотрение жалобы на продление стражи Надежде Савченко. Она будет по видеоконференцсвязи», - сообщил Николай Полозов.
Как сообщал УНИАН, 27 августа Воронежский областной суд продлил срок ареста Надежды Савченко до 30 октября.
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