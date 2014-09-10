Суд Воронежа рассмотрит жалобу на продление ареста Савченко 12 сентября

Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.

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«В пятницу в Воронежском облсуде состоится рассмотрение жалобы на продление стражи Надежде Савченко. Она будет по видеоконференцсвязи», - сообщил Николай Полозов.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Воронежский областной суд продлил срок ареста Надежды Савченко до 30 октября.