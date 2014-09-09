Дело летчицы Савченко будут рассматривать в Москве
В Басманном суде Москвы состоится судебное заседание, на котором будут рассматривать жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко относительно проведения психиатрической экспертизы.
Об этом сообщает один из адвокатов Савченко Николай Полозов.
"Рассмотрение жалобы защиты Надежды Савченко на постановление о стационарной экспертизе состоится в Басманном суде 26.09 в 10:00, зал 19", - сообщил он в Facebook.
По словам адвоката, были задействованы все возможные меры процессуальной защиты.
Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обмена"Искренне надеюсь на справедливое и законное рассмотрение жалоб как Басманным районным судом, так и Главой СК Бастрыкиным и Генпрокурором Чайкой", - добавил Полозов.
Кроме того, адвокат Савченко Илья Новиков заявил, что отвезет в Воронеж жалобу на отказ в возбуждении дела по заявлению о похищении.
Справка УНИАН. Украинская летчица Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позднее выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных. Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки».
Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело относительно похищения Савченко.
Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог. 27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко до 30 октября.