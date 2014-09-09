Дело летчицы Савченко будут рассматривать в Москве

Об этом сообщает один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

"Рассмотрение жалобы защиты Надежды Савченко на постановление о стационарной экспертизе состоится в Басманном суде 26.09 в 10:00, зал 19", - сообщил он в Facebook.

По словам адвоката, были задействованы все возможные меры процессуальной защиты.

Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обмена"Искренне надеюсь на справедливое и законное рассмотрение жалоб как Басманным районным судом, так и Главой СК Бастрыкиным и Генпрокурором Чайкой", - добавил Полозов.

Кроме того, адвокат Савченко Илья Новиков заявил, что отвезет в Воронеж жалобу на отказ в возбуждении дела по заявлению о похищении.

Справка УНИАН. Украинская летчица Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позднее выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных. Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки».

Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело относительно похищения Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог. 27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко до 30 октября.