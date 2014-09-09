Россиянин проехал 100 км для проверки сообщений СМИ о гибели солдат РФ в Украине

Он на личном автотранспорте поехал в небольшой городок, откуда был родом десантник, для выяснения правды. К этому жителя Чебоксар побудила статья под названием "Другой работы-то нет", опубликованная в одной из российских газет. В ней рассказывалось о том, как погиб 20-летний Антон Туманов из Козьмодемьянска республики Марий-Эл, передает glavnoe.ua.

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"Подумал, что статья "заказная", так как по ТВ однозначно заявляют, что русских солдат в Украине нет и не было. Я решил проверить, в самом ли деле в Козьмодемьянске есть улица Шмидта, дом 28, и квартира 4. И в самом ли деле парень из Козьмодемьянска погиб в Украине", - пояснил Алексей Сидоров. Что получилось из личного расследования смотрите на видео.