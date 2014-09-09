В Черкассах сотрудники ГАИ задержали автомобиль с оружием

15:30, 09 сентября 2014
Общество
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В Черкассах сотрудники ГАИ задержали автомобиль, в котором во время осмотра обнаружили винтовку с глушителем.

ГАИ задержала авто с оружием в Черкассах /фото job-sbu.org

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, 7 сентября во время патрулирования по улице 30 лет Победы работники ГАИ остановили автомобиль ВАЗ-21213 под управлением 22-летнего жителя города Смела. Во время проверки документов инспектор обратил внимание, на то, что водитель заметно нервничает, суетится и ведет себя подозрительно.

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Во время осмотра автомобиля в багажном отделении нашли чехол для оружия и предмет, похожий на глушитель. На место события вызвали следственно-оперативную группу Сосновского райотдела милиции. В багажнике правоохранители обнаружили нарезной карабин Haenel Jaeger без документов и самодельный глушитель. По данному факту сейчас проводится проверка.

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