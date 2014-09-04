В Харькове вновь задержали военных из зоны АТО, которые перевозили арсенал оружия

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, двое жители Львовской области с арсеналом оружия были задержаны на привокзальной площади станции «Харьков-Пассажирский».

В милиции подчеркнули, что военнослужащие одной из частей Вооруженных сил Украины приехали в город Харьков из зоны АТО без соответствующих документов в командировку.Читайте такжеВ Харькове на вокзале задержали военного, который вез из зоны АТО патроны и холодное оружие

У мужчин 1978 и 1987 годов рождения правоохранители изъяли два автомата Калашникова (АК-74 и АКС-74У), 12 магазинов к автомату, 495 патронов калибра 5,45 мм, три гранаты РГД-5, гранату Ф-1 и реактивную противотанковую гранату РПГ-26.

Данные события внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия). За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Материалы по этому факту в дальнейшем будут переданы в военную прокуратуру.

Напомним, 27 июля в Харькове на центральном железнодорожном вокзале задержали 19-летнего военного, который вез из зоны проведения антитеррористической операции патроны различного калибра и холодное оружие. 28 июля на этом же вокзале были задержаны пятеро военных, которые везли из зоны АТО операции оружие и боеприпасы.

Работники управления борьбы с организованной преступностью во Львовской области в начале августа задержали 6 человек, которые намеревались переправить большую партию оружия и взрывчаткуиз зоны АТО в Закарпатье. Позже по этому поводу возник конфликт организации Правый Сектор и МВД.