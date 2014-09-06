В Киеве на блокпосту задержали автомобиль с боеприпасами

Вчера на одном из блокпостов на Броварском проспекте Киева инспекторы спецподразделения ДПС совместно со спецподразделением «Киев-1» задержали автомобиль «Опель Омега», водитель которого перевозил боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ, в салоне автомобиля, кроме 30-летнего водителя, жителя Черкасской области, находились еще три пассажира, которые вели себя неадекватно и очень агрессивно.

В багажном отсеке автомобиля была обнаружена военная камуфляжная сумка, в которой находились штык-нож к автомату Калашникова, гранаты РГД-5 и Ф-1, сигнальная ракета белого цвета, три дымовых шашки, запалы к гранатам, а также патроны к автомату Калашникова 5,45 в количестве 229 штук.

На вопрос спецподразделения ДПС особого назначения, откуда такой арсенал, водитель объяснить ничего не смог, только сказал, что направлялся из столицы в Черкассы.

На место события немедленно была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятые предметы направлены на экспертизу.