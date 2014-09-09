Ночью в Донецке снова стреляли, ранен один мирный житель

Как сообщает пресс-служба Донецкого горсовета, около 01:40 боевики обстреляли Киевский район города. В результате попадания снарядов повреждены Донецкая школа-интернат №22 по адресу улица Лесная 1, два девятиэтажных дома №№17 и 19 по улице Листопрокатчиков, а также дома частного сектора - №31 по ул. Мицкевича и №7 по ул. Рудзутака.

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"Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме. Аварийные бригады энергоснабжающих предприятий и ПАО "Донецкгоргаз" продолжают восстанавливать поврежденные сети", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке периодически стреляют На утро 9 сентября по городу остаются обесточенными 44 трансформаторные подстанции, без газоснабжения более двух тысяч абонентов, отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрелы украинских войск, нарушая перемирие.