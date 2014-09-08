Луганчан уже агитируют учить российские законы
18:28, 08 сентября 2014Общество
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Боевики так называемой "ЛНР" продолжают кампанию по адаптации Луганска к "российским стандартам".
В Луганске советуют учить российское законодательство / fiction.eksmo.ru
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей.
Как уточняется, сотрудникам государственных учреждений города "настоятельно рекомендуют" приступить к изучению законов России.
Кроме того, в руководстве "ЛНР" активно обсуждают возвращение луганских школ к 5-тибальной системе.
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