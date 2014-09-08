Луганчан уже агитируют учить российские законы

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

Как уточняется, сотрудникам государственных учреждений города "настоятельно рекомендуют" приступить к изучению законов России.

Кроме того, в руководстве "ЛНР" активно обсуждают возвращение луганских школ к 5-тибальной системе.

Читайте такжеВ Луганске боевики заставляют малообеспеченных людей воевать на их сторонеКак сообщалось ранее, "народный ректор" Восточноукраинского национального университета им. Даля уже пообещал студентам дипломы российского образца.