В Луганске боевики заставляют малообеспеченных людей воевать на их стороне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"В Луганске боевики принудительно мобилизуют в свои ряды граждан из малообеспеченных слоев населения и вооружают их стрелковым оружием с целью привлечения к дальнейшим боевым действиям", - сказал Лысенко.

Также он сообщил, что в Никишином боевики выдвинули ультиматум местным жителям с требованием в течение 72 часов освободить населенный пункт, поскольку последний является «выгодным рубежом для наступления на Дебальцево».

Читайте такжеВ Луганске боевики насильно забрали парня в "армию юго-востока" прямо из дома - милиция В Новоазовске, по словам Лысенко, руководство террористов ввело особый режим передвижения, а именно - запрещен въезд и выезд из города всем, в т.ч. местным жителям.

Как сообщал УНИАН, боевики прекратили обстреливать Луганск. В частности, уже третья подряд ночь в городе прошла спокойно.