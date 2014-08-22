В Луганске боевики убили почетного консула Литвы
19:48, 22 августа 2014Политика
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Почетный консул Литвы в Луганской области Николай Зеленец (Mykola Zelenec) был похищен и убит боевиками на востоке Украины
Линкявичюс сообщил об убийстве консула Литвы
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Об этом он написал в микроблоге в Твиттере.
Читайте такжеВ Луганске убили прокурора Андрея Реву"С глубоким прискорбием только что узнал о том, что почетный консул Литвы в Луганске Николай Зеленец был похищен и жестоко убит террористами ", - написал Линкявичюс.
With deep sorrow just learned about Lithuania's honorary consul in Lugansk Mr Mykola Zelenec kidnapped &brutaly killed by terrorists there.
- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 22, 2014
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