В Луганске боевики убили почетного консула Литвы

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Об этом он написал в микроблоге в Твиттере.

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