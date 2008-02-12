Спрос на жилье в Киеве за год упал на 23%

В 2007 году в Украине зафиксирован пятипроцентный спад операций купли-продажи квартир и жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом проинформировал министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на данные Минюста об удостоверении в 2007 году государственными и частными нотариусами договоров купли-продажи квартир и жилых домов.

По словам Н.ОНИЩУКА, в прошлом году в Украине нотариусами было удостоверено 369 тыс. 174 договора купли-продажи квартир и жилых домов. Для сравнения, в 2006 году было удостоверено 384 тыс. 898 таких договоров, в 2005 году – 366 тыс. 266.

В разрезе регионов, где традиционно фиксируется наивысшая активность операций купли-продажи квартир и жилых домов, наибольший спад спроса на жилые помещения зафиксирован в Киеве и Одессе. В частности, в столице в 2007 году было удостоверено 19 тыс. 520 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Для сравнения, в 2006 году удостоверено 25 тыс. 252 таких договора, в 2005 году эта цифра составляла 21 тыс. 182 договора.

Нотариусами Одесской области в 2007 году удостоверено 18 тыс. 612 договоров купли-продажи жилых помещений, тогда как в 2006 году было удостоверено 25 тыс. 424 договора, за 2005 год эта цифра составила 23 тыс. 720 договоров.

В Харьковской области в 2007 году нотариусами было удостоверено 28 тыс. 559 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Вместе с тем, в 2006 году нотариусами было удостоверено 29 тыс. 888 договоров, за 2005 год – 28 тыс. 674 договора.

Вместе с тем, в Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях в прошлом году зафиксировано повышение спроса на жилые помещения.

Так, нотариусами Донецкой области в 2007 году удостоверено 48 тыс. 816 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. В 2006 году было удостоверено 46 тыс. 218 договоров, в 2005 году – 44 тыс. 629.

Нотариусами Днепропетровской области в 2007 году удостоверено 36 тыс. 732 договора купли-продажи квартир и жилых домов. Для сравнения, в 2006 году было удостоверено 36 тыс. 725 таких договоров, в 2005 году – 34 тыс. 345 договоров.

Во Львовской области нотариусами в 2007 году было удостоверено 13 тыс. 306 договоров купли-продажи квартир и жилых домов, в 2006 году – 13 тыс. 013 договоров, в 2005 году – 12 тыс. 338 договоров.