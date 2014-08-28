В Харькове на митинге у генконсульства РФ произошли столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел около 19.25.

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Во время митинга из толпы его участников в сторону генконсульства и милиционеров, которые выстроились возле него, полетела петарда. Сотрудники милиции попытались задержать нескольких молодых людей, часть из которых была в балаклавах. Произошла стычка и милиционерам удалось задержать лишь одного парня.

После этого молодые люди, которые пытались его отбить, начали требовать у милиции отпустить активиста. Впоследствии в сторону милиционеров и генконсульстваполетело около 5 дымовых шашек. Группа молодых людей, часть из которых в балаклавах, отошла от основной части митингующих. В настоящее время задержанный молодой человек плотно окружен группой милиционеров.

Организаторы митинга попросили не создавать провокаций. Мероприятие продолжается.