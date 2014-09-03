На Камчатку прибыла первая группа беженцев с Донбасса

Всего самолетом «Оренбургских авиалиний» по маршруту Симферополь – Чита – Петропавловск-Камчатский прибыли 270 человек, в том числе 82 ребенка. В основном, это жители Донецкой и Луганской областей.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского людей встречали представители Правительства Камчатского края и федеральных структур, МЧС, медицинские работники, волонтеры.

Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко уверяет, что беженцев в ближайшее время обеспечат работой, жильем и необходимыми вещами. Одним из пунктов временного размещения является детский лагерь отдыха «Альбатрос» в городе Петропавловск-Камчатский.

«У нас уже есть заявки от работодателей, готовых предоставить работу и жилье: от энергетиков, дорожников, строителей, учреждений медицины и образования. Эти направления остаются для нас весьма востребованными», - сказал Карпенко.

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В числе вновь прибывших есть и школьники. Все они получат возможность посещать образовательные учреждения Камчатского края. Что касается дошкольников, то группы будут сформированы на территории пунктов временного пребывания.

По квоте федеральной миграционной службы Камчатский край до конца года планирует принять до 800 граждан (примерно по 150 человек в месяц), прибывших с территории Украины в связи с военными действиями.