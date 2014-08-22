Поток желающих воспользоваться ”зеленым коридором” в Луганске уменьшился из-за обстрелов - ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Дмитрий Алев.

По его данным, поток беженцев за последнюю неделю заметно снизился.

«Сегодня маршрутки, которые вывозят людей, пришли полупустыми. За 25 дней работы, статистика на вчерашний день: 8426 человек и 1806 автомобилей», - сказал Д.Алев.

По состоянию на 21 августа развезено 100 тонн гуманитарной помощи со складов в Северодонецке и Старобельске.

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«Но приближенные деревни и поселки к линии фронта (Веселая гора, Раёвка и тд) опять не в удел. Туда боятся везти», - отметил Алев.

Также он прокомментировал информацию о ”гуманитарном” конвое из России.

«По «белым грузовикам» военные говорят, уже вчера их видели в районе Новосветловки. Так, что вся медийная история, о сегодняшнем их прохождении, по-моему, постановка. Но то, что они были без сопровождения Красного Креста и досмотра наших пограничников - это правда. Колоны бронетехники со стороны России заходят и дальше. Люди продолжают гибнуть», - сказал Алев.