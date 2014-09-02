ВР не предоставила Нацсовету права запрещать трансляцию иностранных телерадиопрограмм

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект народного депутата от "Батькивщины" Николая Княжицкого проголосовали 200 народных депутатов из 264, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагалось:

- предоставить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания право собственным решением временно запрещать ретрансляцию телерадиопрограмм, первоначальная трансляция которых осуществляется с территории других стран в случае, если они содержат призывы к насильственному изменению конституционного строя, развязыванию войны, пропаганду любого рода нетерпимости, или информацию, которая не соответствует Закону Украины «О защите общественной морали» или если ее распространение содержит признаки преступления, сроком до трех месяцев;

- нормативно урегулировать механизм ограничения ретрансляции таких телепрограмм, в том числе возможность обращения к регуляторному органу страны, под юрисдикцию которой подпадает телепрограмма относительно установленных нарушений;

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- установить нормативные требования к решению Национального совета о временном запрете ретрансляции на территории Украины телерадиопрограмм в предусмотренных Законом случаях;

- для обеспечения выполнения провайдерами решений Национального совета о временном запрете ретрансляции предлагается предусмотреть ответственность провайдера программной услуги в случае ретрансляции ним телерадиопрограммы в период, когда ретрансляция такой телерадиопрограммы запрещена решением Национального совета, в виде штрафных санкций, а также возможность Национального совета обращаться с иском в суд об аннулировании лицензии провайдера программной услуги в случае невыполнения провайдером программной услуги более чем 60 дней решение Национального совета.