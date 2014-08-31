В Одессе к 220-летию города собрались две тысячи велосипедистов в тельняшках

Как передает корреспондент УНИАН, велосипедисты стартовали на Думской площади (у здания мэрии), и направились к Киевского района города в сопровождении патрульных автомобилей ГАИ. В велопробеге принимали участие люди разного возраста.

Как пояснили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, «цель велопробега - популяризация велосипедного спорта и привлечения внимания к вопросам развития экологических видов транспорта. Тельняшки - своего рода символ морского города, которое сейчас отмечает круглую дату со дня рождения».

Читайте такжеВ Одессе прошел митинг против военной агрессии РоссииПо словам организаторов акции, вечернее время мероприятия связано со стремлением привлечь велосипедистов к езде на велосипеде по дорогам общего пользования в темное время суток и в условиях недостаточной видимости с включенным фонарем, светоотражателями, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.

Велопробег завершился поздно вечером на Приморском бульваре, где состоялся концерт группы Oh My Guts.

2 сентября Одессе исполняется 220 лет. В связи с ситуацией в Украине много мероприятий отменено, включая праздничный фейерверк.