Силы АТО в ближайшее время получат бронированные КрАЗы и медавтомобили

Два военных транспортника на базе грузовых автомобилей КрАЗ-6322 и бронированный медицинский автомобиль для эвакуации раненых из зоны боевых действий на базе ГАЗ-66 были подготовлены на заводе НПО «Практика» за личный счет народных депутатов Татьяны Донец и Дениса Дзензерского. Транспорт для модернизации и бронирование предоставила Национальная гвардия Украины.

«Я счастлива, что выполнила обещание и наглядно показала: за две недели в Украине можно забронировать автомобили, которые способны перевозить до 25 человек. И главное - ко Дню Независимости успеваю подарить первую бронированную восьмиместную «скорую», - сказала Татьяна Донец.

Отмечается, что производство нового бронированного автомобиля заняло бы 3-6 месяцев и обошлось бы в несколько раз дороже.

«Один из главных вопросов у меня к вооруженным сил ам- это обеспечение украинских военнослужащих броней. Техника есть, все профинансировано... - сказал после осмотра бронированной техники премьер Яценюк.

«КрАЗ - на 100% украинский, и на 100% забронированный украинской компанией «Практика», стоит почти в два раза дешевле как такой же КрАЗ, если его покупать в Эмиратах. 3 млн. грн. надо платить за бронированный эмиратский КрАЗ, 1 млн. 800 тыс. - за украинский... Компания способна изготавливать каждую неделю по одной бронированной машине минимум. Военное начальство должно обеспечить поставки и использование», - добавил Яценюк.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Степан Полторак поблагодарил производителям и народным депутатам за подготовленную технику и отметил их специальными наградами Нацгвардии.

«Мы опробуем эти машины во время боевых действий. Хотя они и прошли заводские испытания, все же необходимо посмотреть как они себя покажут в реальных условиях при увеличенных нагрузках», - сказал Степан Полторак.

«Если результаты будут положительными, мы буквально на следующей неделе заключаем договор и приступаем к массовому производству такой бронированной техники», - отметил он.