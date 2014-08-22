По факту аварии на железной дороге в Черкасской области открыто дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, Шевченковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту транспортного происшествия на станции "Городище" Черкасской области с железнодорожным составом, который состоял из цистерн с нефтепродуктами.

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Установлено, что сегодня около 6 часов утра на станции "Городище"в результате схода с рельсов произошло опрокидывание вагона, в результате чего загорелись 2 цистерны с нефтепродуктами и, в дальнейшем, около 10-ти соседних с железнодорожной колеей зданий.

По данному факту следственным отделом линейного отдела на станции им. Т. Шевченко Управления МВД на Одесской железной дороге было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, причинившее крупный материальный ущерб").

В настоящее время утечки нефтепродуктов за пределы цистерн и пожар домов частного сектора в городе Городище Черкасской области локализованы, отмечают в прокуратуре Черкасской области.