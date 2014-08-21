Четверо заключенных погибли в результате обстрела колонии в Макеевке
14:36, 21 августа 2014Общество
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В Макеевке Донецкой области террористы обстреляли исправительно-трудовоую колонию №32. Погибли четверо заключенных.
В Макеевке обстреляли колонию / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, количество осужденных погибших при артиллерийском обстреле Макеевской исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области (№32) составляет 4 человека: двое осужденных получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое из числа раненых скончались в больнице.
Читайте такжеТеррористы обстреляли Макеевку, есть погибшие - СНБОКак сообщал УНИАН со ссылкой на ГИ "Права справа", в Макеевке Донецкой области в ночь с 20 на 21 августа под обстрел попала исправительно-трудовая колония №32, в результате чего есть жертвы среди заключенных.
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