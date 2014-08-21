Четверо заключенных погибли в результате обстрела колонии в Макеевке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, количество осужденных погибших при артиллерийском обстреле Макеевской исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области (№32) составляет 4 человека: двое осужденных получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое из числа раненых скончались в больнице.

Читайте такжеТеррористы обстреляли Макеевку, есть погибшие - СНБОКак сообщал УНИАН со ссылкой на ГИ "Права справа", в Макеевке Донецкой области в ночь с 20 на 21 августа под обстрел попала исправительно-трудовая колония №32, в результате чего есть жертвы среди заключенных.