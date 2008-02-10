В закарпатском Солотвино образовались пять карстовых провалов

В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области образовалось еще пять новых карстовых провалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Закарпатской области в ночь с 7 на 8 февраля 2008 года на территории зоны отдыха «Соленые озера» образовались пять новых карстовых провалов, радиусом около 4 метров. Также наблюдается увеличение в диаметре карстовых провалов, образовавшихся раньше.