Снаряд попал в многоэтажку в центре Донецка, погибла женщина - очевидцы
20:36, 18 августа 2014Общество
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Снаряд, по всей видимости, был выпущен из установки «Град» в черте города, который сегодня контролируется террористами.
REUTERS
В Донецке сегодня, 18 августа, около 17.30 снаряд попал в многоэтажный дом, расположенный в Киевском районе - одном из центральных районов города.
Как сообщили корреспонденту УНИАН местные жители Донецка, ставшие очевидцами произошедшего, снаряд попал в дом№6 по ул. Политбойцов, в квартиру на 7 этаже 9-этажного дома.
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По предварительным данным, якобы погибла женщина. Очевидцы сообщили, что снаряд, по всей видимости, был выпущен из установки «Град» в черте города, который сегодня контролируется террористами.
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