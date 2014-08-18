Снаряд попал в многоэтажку в центре Донецка, погибла женщина - очевидцы

В Донецке сегодня, 18 августа, около 17.30 снаряд попал в многоэтажный дом, расположенный в Киевском районе - одном из центральных районов города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН местные жители Донецка, ставшие очевидцами произошедшего, снаряд попал в дом№6 по ул. Политбойцов, в квартиру на 7 этаже 9-этажного дома.

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По предварительным данным, якобы погибла женщина. Очевидцы сообщили, что снаряд, по всей видимости, был выпущен из установки «Град» в черте города, который сегодня контролируется террористами.