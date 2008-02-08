У Черновецкого поделят пострадавших от Элиты-Центр на два сорта

Подавляющей части пострадавших в результате аферы «Элита-Центра» убытки вернут за счет продажи с аукциона остатков собственности этой группы строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, в КГГА создаются два списка пострадавших инвесторов, один из них будет включать лиц, которые должны первоочередно получить жилье, и эти люди определяются непосредственно самими пострадавшими. Во второй список войдут люди, решение проблемы которых не является слишком острым.

О.ДОВГИЙ сообщил, что три года КГГА пыталась добиться того, чтобы Министерство внутренних дел сняло арест с имущества «Элита-Центра», и по схеме, наработанной столичной властью, эти средства и объекты незавершенного строительства пойдут на покрытие убытков части пострадавших.

Секретарь Киевсовета отметил, что на сегодня для решения проблем пострадавших инвесторов выделены 14 земельных участков под строительство жилья, проведены инвестиционные конкурсы, и через полтора-два года дома предусматривается сдать в эксплуатацию. Это, по его данным, 50 тысяч кв. м жилья или около 500 квартир, которые предусмотрены именно для пострадавших от аферы.

Как подчеркнул О.ДОВГИЙ, именно эти квартиры предусматривается предоставить инвесторам первого списка, то есть людям, которые безотлагательно нуждаются в предоставлении жилья. На сегодня такой список состоит из 364 человек.

В то же время, как заявил О.ДОВГИЙ, это люди из того общего списка пострадавших, которые пришли и заявили о своих убытках непосредственно в мэрию. Список, который есть у городской власти, насчитывает всего 1 тыс. 221 пострадавшее лицо. Список МВД насчитывает 1750 лиц.

По словам О.ДОВГОГО, этот список мэрия получила на днях лишь после вмешательства в ситуацию Президента Украины.

Таким образом, сказал он, еще не известно, сколько из 500 человек, которые добавились к общему списку пострадавших, требуют неотложной жилищной помощи.

По его словам, мэрия намерена в течение недели встретиться с каждым из этих 500 пострадавших и распределить их в первый или второй список.

О.ДОВГИЙ также сообщил, что после вмешательства Президента в ситуацию также был снят арест МВД с имущества группы компаний «Элита-Центр», но до сих пор есть арест на это имущество, наложенный Печерским районным судом столицы. После того, как арест будет снят, имущество предусматривается передать в коммунальную собственность столицы, после чего сразу состоятся соответствующие аукционы по его продаже.

По данным О.ДОВГОГО, на аукционах будут реализованы 10 земельных участков, которые сейчас еще принадлежат «Элита-Центру». Это участки по ул. Курнатовского, ул. Отто Шмидта, 32-34, 26-Г, 26, по ул. Петра Запорожца, 15-в, по ул. Строителей 18-А; на проспекте Маяковского, 17-В; проспекте Героев Сталинграда, 7-Б; по ул. Лабораторной, 12 (два участка).

«После того, когда нам суд снимет арест и передаст в собственность общины, мы проведем аукцион, получим максимальную цену и средства от этих аукционов передадим тем, кто остался во второй очереди», - сказал О.ДОВГИЙ.